Perché la finale di Champions League del 2027 potrebbe non giocarsi a San Siro La finale di Champions League del 2027 non si giocherà a San Siro. Non è ancora ufficiale, ma presto dovrebbe arrivare il via libera per la ristrutturazione dello stadio che partirà dopo le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La finale di Champions League del 2027 non si giocherà a Milano. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma salvo clamorosi colpi di scena la certezza arriverà il prossimo 24 settembre da Praga, quando il comitato esecutivo dell'Uefa ratificherà la rinuncia di San Siro di ospitare la partita più importante dei club europei. Il motivo è che presto dovrebbe arrivare il via libera per i lavori di restauro del vecchio ‘Giuseppe Meazza' e, conseguentemente, la decisione finale di Milan e Inter: continuare con i progetti degli stadi di proprietà, a San Donato e Rozzano, o restare a San Siro.

La ristrutturazione del Meazza, in base ai progetti finora anticipati al Comune di Milano (tra tutti, quello di Webulid), comporterebbe una spesa complessiva pari a mezzo miliardo di euro. Se Milan e Inter dovessero decidere di rilevare lo stadio dall'amministrazione comunale, le due società si ritroverebbero a spartirsi una spesa che comunque sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alla costruzione da zero di un intero impianto sportivo.

Se tutto dovesse andare come sta trapelando in questi giorni, la ristrutturazione inizierebbe dopo le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quando lo stadio di San Siro ospiterà proprio la cerimonia inaugurale. I lavori, inoltre, dovranno essere completati entro il 2032, quando l'Italia, insieme alla Turchia, sarà Paese ospitante dell'Europeo.

Questo vuol dire che nel 2027, nei giorni in cui si giocherà la finale di Champions, il ‘Meazza' sarà in piena fase di ristrutturazione. L'uscita di scena di Milano, però, non significa che la partita si giocherà per forza fuori dall'Italia. Resta in corsa, infatti, l'ipotesi stadio Olimpico di Roma, che tornerebbe così a ospitare la partita più importante dei club europeo dopo Barcellona – Manchester United del 2009.