video suggerito

Passa con il semaforo rosso e non si ferma all’alt: uomo bloccato dopo un inseguimento per Milano, feriti 2 vigili Alle prime ore di oggi, venerdì 29 novembre, la polizia locale di Milano ha inseguito per quasi 5 chilometri un’auto che non aveva rispettato un semaforo rosso e non si era fermata all’alt. Un uomo è stato bloccato, mentre tre sono riusciti a fuggire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una persona è stata bloccata questa mattina, venerdì 29 novembre, in via Lamarmora a Milano al termine di un inseguimento per le vie della città che si è prolungato per circa cinque chilometri. Stando alle prime informazioni, l'uomo era alla guida di una Seat Leon che non ha rispettato un semaforo rosso in piazzale Loreto e che non si è fermata all'alt della polizia locale. A bordo della vettura erano presenti altri tre uomini che, dopo una colluttazione con i vigili, sono riusciti a scappare. Due agenti sono rimasti leggermente feriti.

L'inseguimento è andato in scena intorno alle 6 del 29 novembre. Una pattuglia della polizia locale si è accorta che una Seat Leon, che aveva a bordo quattro uomini di origine nordafricana, non si è fermata a un semaforo rosso nei pressi di piazzale Loreto. Gli agenti, dunque, si sono messi all'inseguimento dell'auto che si è protratto per quasi cinque chilometri. Arrivate in via Lamarmora, in zona Guastalla, le due vetture sono entrate in contatto.

Nello scontro nessuno avrebbe riportato ferite di alcun tipo. I quattro che erano a bordo della Seat sono scesi in strada e avrebbero ingaggiato una colluttazione con gli agenti della locale. Nella confusione, tre di loro sono riusciti a scappare, mentre uno è stato bloccato e due vigili sono rimasti leggermente feriti.

Leggi anche Travolge un motociclista e lo lascia ferito in strada: automobilista denunciato per omissione di soccorso

Stando ai primi accertamenti, l'auto sulla quale i quattro stavano viaggiando non risulta rubata e sarebbe regolarmente assicurata. Sono, dunque, in corso le indagini per capire il motivo della fuga. Gli agenti feriti sono stati medicati, ma la prognosi di guarigione non è stata resa nota.