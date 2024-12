video suggerito

Nuovo inseguimento al Corvetto a Milano: un'altra auto in fuga non si ferma allo stop dei poliziotti ìAlla guida un 36enne con precedenti che ha percorso alcune vie contromano e danneggiato le auto parcheggiate: non risulta nessun ferito. Il 24 novembre la vicenda di Ramy Elgaml, 19enne morto in un incidente durante un inseguimento in via Quaranta.

Un altro inseguimento notturno si è verificato per le strade del quartiere Corvetto, periferia sud di Milano. Qui, nella stessa zona già teatro di scontri dopo la morte del 19enne Ramy Elgaml, una vettura (poi risultata rubata) non si è fermata all'alt dei poliziotti a un posto di blocco cittadino: alla guida c'era un uomo di 36 anni, con numerosi precedenti e irregolare sul territorio italiano, che ha prima percorso via Panigarola, via dei Cinquecento e piazzale Gabriele Rosa contromano, danneggiando alcune auto parcheggiate, e poi è stato bloccato dagli agenti in via Mompiani, a seguito di una colluttazione. Fortunatamente, visto l'orario, non si sono registrati feriti.

Le stesse strade, solo poche settimane fa, hanno visto esplodere la protesta dei giovani abitanti del quartiere dopo la tragica fine di Ramy Elgaml, morto in un incidente dopo un inseguimento con i carabinieri nella notte dello scorso 24 novembre in via Quaranta: lo scooter su cui viaggiava da dieci chilometri a forte velocità, guidato dall'amico 21enne Fares Bouzidi (ora indagato per omicidio stradale in concorso con il militare che era al volante dell'auto interessata), è scivolato sull'asfalto per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica. I due non avevano rispettato il segnale di stop dei carabinieri, avvenuto in zona corso Como.