Ruba un’auto insieme agli amici e si schianta dopo un inseguimento di 50 chilometri: 16enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 16enne a Mulazzano (Lodi) dopo 50 chilometri di inseguimento nella serata del 24 novembre. Il ragazzo aveva rubato in mattinata un’auto insieme a tre amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 16enne è stato arrestato al termine di un inseguimento di almeno 50 chilometri. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo nella mattinata di domenica 24 novembre insieme ad altri tre giovani avrebbe rubato un'auto a Codogno (in provincia di Lodi), finendo con lo schiantarsi contro le barriere protettive della Teem (Tangenziale est esterna di Milano). Tre dei quattro ragazzi sono stati medicati in ospedale, con il 16enne piantonato dalle forze dell'ordine, mentre il quarto è riuscito a scappare.

Il furto dell'auto e l'inseguimento

La Ford Ka era regolarmente parcheggiata lungo viale Risorgimento a Codogno. La proprietaria aveva lasciato all'interno anche il suo piccolo cane, che avrebbe recuperato presto. L'auto, però, nel giro di pochi minuti è scomparsa e la donna ha lanciato un appello via social chiedendo la restituzione del piccolo animale.

Il cane è stato ritrovato poche ore più tardi libero, ma in buone condizioni. Dell'auto, invece, non c'è stata traccia fino alle 20, quando è stata intercettata a Fombio. Le pattuglie dei carabinieri si sono messe al suo inseguimento, passando per Piacenza, e poi imboccando l'autostrada attraversando tutto il Lodigiano.

L'arresto del 16enne al volante

L'inseguimento si è concluso solo dopo che la Ford, accerchiata e speronata da tre Gazzelle dei carabinieri e due auto della polizia stradale, si è schiantata contro le barriere protettive in entrata della Teem, nel territorio comunale di Mulazzano.

A bordo dell'auto c'erano tre ragazzi: due 16enni e un 18enne, mentre il quarto è riuscito a far perdere le proprie tracce. I tre sono stati trasportati al Policlinico e al San Raffaele di Milano e al San Gerardo di Monza per vari accertamenti medici, visto lo schianto. Alla guida dell'auto c'era uno dei due 16enni che, tratto in arresto, è piantonato in ospedale.