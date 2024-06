video suggerito

Party like a Deejay 2024 a Milano: gli ospiti in programma, i biglietti e le attività l’8 e il 9 giugno Sabato 8 e domenica 9 giugno all’Arco della Pace di Milano si terrà il Party Like Deejay. Tra gli artisti che si esibiranno tra l’8 e il 9 giugno ci sono Ghali, Tananai, gli Articolo 31, Mahmood, Rose Villain e tanti altri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Party Like a Deejay

È tutto pronto per il Party Like a Deejay 2024 che si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno all'Arco della Pace di Milano. Oltre al Deejay Party di sabato 8 giugno e la Dance Night di domenica 9 giugno, ci saranno anche diversi eventi e attività per grandi e piccini. Al Castello Sforzesco, per esempio, si svolgerà Speakers' Corner dove alcune voci della radio incontreranno i loro fan. All'Area Family&Kids ci saranno diverse attività dedicate ai più piccoli. Sarà allestita anche un'area per Giochi senza Wi-Fi dove ci saranno giochi da tavolo e party game e infine l'Area Sport e una Virtual Zone. Ovviamente saranno allestiti alcuni food truck.

Tra gli artisti che si esibiranno tra l'8 e il 9 giugno ci sono Ghali, Tananai, gli Articolo 31, Mahmood, Rose Villain e tanti altri. Il costo del biglietto per una serata è di 20 euro più la prevendita. È previsto anche un biglietto cumulativo per le due serate a 35 euro più prevendita. L'ingresso sarà gratuito per i bimbi sotto i tre anni e per le persone con disabilità e con accompagnatori.

La scaletta dei cantanti all'Arco della pace a Milano l'8 e il 9 giugno

Sabato 8 giugno all'Arco della Pace si esibiranno diversi artisti. Tra loro ci saranno Alfa, Angelina Mango, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain, Tananai e i The Kolors. Il 9 giugno invece ci saranno: Albertino, Articolo 31, Bob Sinclair, Cosmo (Dj Set), Dj Shorty, Kungs, Meduza, Rhove, Sophie and The Giants, Tananai (Dj Set) e Zerb.

Il programma delle attività

Al Cortile delle Armi all'interno del Castello Sforzesco, l'8 giugno, ci saranno gli Speakers’ Corner dove si potranno incontrare le voci di Radio Deejay. Gli appuntamenti inizieranno alle 10 e concluderanno alle 18.45. Per accedere sarà necessario acquistare un biglietto su TicketOne dal costo di dieci euro più la prevendita. Ci sarà poi un area dedicata ai Giochi senza Wi-Fi!: si potrà giocare sia sabato dalle 10 e fino alle 19. E ancora domenica dalle 10 alle 19.

Per i più piccoli ci sarà l'area Family&Kids con un percorso avventira e una parete d'arrampicata. I più piccoli potranno anche partecipare a tre laboratori dove si parlerà di ecologia e rispetto ambientale. I laboratori si svolgeranno dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Ci sarà poi una zona virtuale dove si potrà osservare l'interno e l'esterno della Stazione Spaziale Internazionale e un parco safari acquatico: tutto in realtà virtuale e utilizzando alcuni visori ad altissima definizione. Infine un'area dedicata allo sport con trainer, ma anche campi da basket e volley.

I biglietti per il Party like a Deejay: prezzi e come acquistarli

Per quanto riguarda i biglietti potranno essere acquistati da rivenditori ufficiali. Il costo del biglietto per una singola serata è di 20 euro più prevendita. È anche previsto un biglietto cumulativo per le due serate di 35 euro più prevendita.

La mappa dell'evento a Milano