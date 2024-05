video suggerito

Cosa fare a Milano per la Festa della Mamma 2024: gli eventi in programma nel weekend del 12 maggio A Milano per l’occasione della Festa della Mamma 2024 sarà possibile partecipare a diversi eventi in programma: tra questi domenica 12 maggio sarà possibile visitare il Belvedere di Palazzo Lombardia e partecipare alla corsa StraWoman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Domenica 12 maggio si festeggeranno le mamme d'Italia. A Milano per l'occasione della Festa della Mamma 2024 sarà possibile partecipare a diversi eventi in programma. Tra i tanti appuntamenti in calendario c'è anche l'apertura del Belvedere di Palazzo Lombardia, ma poi anche tante mostre in giro per la città così come diversi eventi dedicati anche ai più piccoli. Ecco qualche suggerimento per passare la giornata di domenica a Milano.

Visita del Belvedere a Palazzo Lombardia

In occasione della Festa della mamma, il Belvedere del 39° piano sarà aperto domenica 12 maggio dalle 10 alle 18 con ingresso dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, Milano. L'ingresso è solo su prenotazione: è necessaria la registrazione tramite la sezione "Scegli l’orario e registrati" al sito di Regione Lombardia. Le prenotazioni saranno aperte fino alle 17 del giorno precedente la salita e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Corsa StraWoman per le vie di Milano

Per gli appassionati dello sport, l'occasione è la corsa StraWoman: l'iniziativa è dedicata a tutte le donne e alla loro famiglia. Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. L'iniziativa è "una corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. Nata nel 2011 e giunta alla sua 14esima edizione, StraWoman è oggi il più grande raduno ‘al femminile' d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento". L'inizio della corsa è alle 10 e partirà da Piazza Gino Valle, area Portello.

Pedalata della Bicicivica 2024

In alternativa della corsa c'è anche una bella pedalata. A ispirare il percorso della Bicicivica 2024, la festosa pedalata a conclusione della Civil Week, è l’articolo 33 della Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme". La pedalata, adatta a tutte le età e le abilità, è un’opportunità per riscoprire il territorio e celebrare l’importanza della mobilità attiva e sostenibile. La partenza è alle 9 in piazza Duca d'Aosta, così come l'arrivo alle 13. Il percorso è della durata di circa 3 ore e della lunghezza di 25 chilometri toccherà tutti i luoghi simbolo dello sport di Milano, come il Velodromo Vigorelli, lo Stadio San Siro, il Parco di Trenno e l’Arena Civica di Parco Sempione.



Orticola ai giardini Indro Montanelli

Per tutto il weekend i giardini Indro Montanelli ospitano l'edizione 2024 di Orticola di Lombardia. In calendario i cittadini potranno partecipare a corsi, laboratori, talk, workshop e i "Dialoghi in giardino" con ospiti speciali tra cui esperti botanici. Le attività per bambini sono in programma dalle 10 alle 18,30. In calendario anche il FuoriOrticola, giunto alla 6a edizione: musei, ville, giardini, orti con aperture straordinarie al pubblico.