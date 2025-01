video suggerito

Padre e figlio di 10 anni investiti da un’auto: grave l’uomo che ha fatto da scudo per proteggere il bimbo Padre e figlio di 10 anni sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano la strada in via della Ferrovia a Gavardo (Brescia). Gravi le condizioni dell’uomo, 54 anni, che ha riportati traumi alla testa e al torace. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

226 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente intorno alle 17.30 oggi, mercoledì 22 gennaio, a Gavardo (Brescia). Qui padre e figlio di 10 anni sono stati investiti mentre attraversavano la strada lungo via della Ferrovia da un'auto che procedeva in direzione Prevalle. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo al soccorso pediatrico dell'ospedale Civile con un trauma al torace. Il padre 54enne, invece, si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in gravi condizioni, dopo aver riportato ferite alla testa e al petto.

Dalle primissime ricostruzioni l'uomo avrebbe prima fatto da scudo al figlio, e sarebbe stato poi urtato anche da un'altra automobile che procedeva in direzione opposta. Ancora da accertare se i due stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali: saranno gli agenti di polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi con ambulanze e auto mediche, a ricostruire la dinamica dell'incidente.