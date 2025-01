video suggerito

Padre e figlio di 8 anni investiti, grave l'uomo che ha fatto da scudo al bimbo: la dinamica dell'incidente Padre e figlio di 8 anni sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada a Gavardo (Brescia) nel pomeriggio di ieri 22 gennaio. L'uomo, 46 anni ha tentato di proteggere il figlio ed è stato colpito in pieno: ora lotta tra la vita e la morte.

Si trova in gravissime condizioni l'uomo di 46 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 novembre, è stato travolto da un'auto di passaggio mentre attraversava la strada a Gavardo (Brescia) con il figlio di 8 anni. Attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Civile di Brescia, nell'impatto contro la Mercedes ha riportato traumi al cranio e al torace. Mentre ha riportato solo qualche contusione il piccolo che era con lui in via della Ferrovia, colpito di striscio dall'auto e medicato allo stesso ospedale in Pediatria.

La dinamica dell'incidente a Gavardo

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di polizia locale, intorno alle 17.30 padre e figlio stavano attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando sono stati investiti da un'auto. Alla guida del veicolo c'era una giovane donna che, a causa del buio e della pioggia battente, avrebbe visto i due pedoni solo all'ultimo momento, quando era ormai impossibile evitarli.

L'uomo ha tentato di fare da scudo al figlio di 8 anni

L'uomo, 46 anni, ha tentato di fare da scudo al figlio e per questo è stato preso in pieno, atterrando sul cofano della Mercedes e venendo sbalzato dalla parte opposta della carreggiata, dove avrebbe impattato contro un'altra vettura in arrivo. Sul posto, insieme ai poliziotti della locale di Vallesabbia, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con auto mediche e ambulanze, che hanno trasportato i due in ospedale.