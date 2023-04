Ordina un drink da 825 euro ma poi si rifiuta di pagare e finge di essere un poliziotto Un cliente del lussuoso hotel di Milano aperto da Giorgio Armani è stato denunciato per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta: si è spacciato per agente di polizia per non pagare uno scontrino da 800 euro.

A cura di Giorgia Venturini

Uno scontrino da capogiro che non ha voluto pagare cercando di scappare dal lussuoso bar dell'Armani Hotel fingendo di essere un agente della forze dell'ordine. Protagonista della vicenda è stato un cliente dell'albergo aperto dallo stilista Giorgio Armani. Un albero a cinque stelle a pochi pass da via Montenapoleone, nella centralissima Milano.

Il cliente ha consumato drink per oltre 800 euro

L'uomo si è presentato al bancone dell'hotel consumando drink uno dietro l'altro la notte tra sabato e domenica. Fino a quando non ha chiesto lo scontrino e ha visto la cifra da capogiro, 825 euro. Una spesa che ha giudicato troppo salata e quindi si è rifiutato di pagare: ha pensato di farla franca raccontando ai baristi di appartenere alle forze dell'ordine e pertanto, a suo avviso, i drink dovevano essere gratuiti.

L'intervento in hotel dei "veri" poliziotti

I dipendente dell'hotel a 5 stelle però non si sono lasciati intimorire e non sono caduti nella trappola del cliente. Subito hanno chiamato la polizia che si è precipitata in albergo e hanno provveduto alla denuncia per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Dagli accertamenti infatti è emerso che il cliente non apparteneva a nessun corpo militare o civile. Per questo ora potrebbe rischiare di spiegare tutto davanti a un giudice. Certo è che il cliente una volta arrivata la polizia non ha potuto sottrarsi al pagamento dello scontrino: i drink sono stati consumati e quindi dovrà pagare gli oltre 800 euro.