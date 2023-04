A un 83enne invalido arrivano multe prese con lo scooter rubato: “Campo con 800 euro di pensione, mi rovino” “Mi chiedono 5mila euro, ma io campo con 800 euro di pensione. Non ce la faccio a pagare tutte queste multe, per me sono una montagna colossale”. L’83enne, invalido, ha denunciato il furto del suo vecchio scooter. Ma deve pagare le multe che continuano ad arrivare a casa.

"Mi chiedono 5mila euro, ma io campo con 800 euro di pensione. Non ce la faccio a pagare tutte queste multe, per me sono una montagna colossale". A parlare è Guido Scigliuzzo, 83 anni, un’invalidità del 70 per cento e un totale di 24 multe recapitate a casa.

Le infrazioni sono quelle commesse dallo scooter di proprietà dell'anziano, residente nell'hinterland di Milano. Scooter rubato però in estate, e mai più ritrovato. Le uniche notizie del mezzo rubato? Giungono solo a mezzo multa: ben 24 avvisi per violazioni del codice della strada commesse per le strade del capoluogo, per un totale di ben 5mila euro.

A nulla è servita la regolare denuncia presentata in estate dall'83enne, non appena notata la sparizione del motorino (che giaceva da tempo nel cortile del condominio, ormai dimenticato e senza assicurazione, a causa dell'invalidità dell'anziano). Le multe, implacabili, arrivano lo stesso a casa.

E con esse, naturalmente, le ingiunzioni di pagamento. "Su quel motorino c’era il ladro, oppure c’era una persona cui il ladro aveva venduto lo scooter o glielo aveva prestato", le parole dell'anziano a Corriere della Sera.

Oggi Guido si è così recato dal giudice di pace di via Francesco Sforza, con la richiesta di annullare le multe ricevute. E sperando, nel frattempo, di non riceverne più altre. "Io ho trascorso l’esistenza cercando di rispettare le regole, e 24 multe rappresentano anche un’offesa al mio orgoglio", le sue parole.