A un 83enne invalido arrivano 24 multe prese con lo scooter: gliel’hanno rubato, ma lui deve pagarle Un anziano di 83 anni invalido è stato derubato del suo scooter lo scorso luglio: negli ultimi mesi all’83enne erano arrivare 24 multe commesse molto probabilmente dal ladro.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 83 anni invalido è stato derubato del suo scooter, fermo ormai da anni. Ma ora all'anziano a sorpresa gli sono arrivate 24 multe da pagare a causa delle infrazioni segnalate negli ultimi giorni a Milano e commesse probabilmente dal ladro dello scooter.

L'anziano ha deciso di fare ricordo al giudice di pace

L'anziano, davanti al giudice di pace sostenuto dall'avvocato Angelo Musicco, ha deciso così di fare ricorso. Bisognerà attendere due mesi per sapere la decisione del giudice, ma come riporta Il Corriere della Sera al momento rimangono le 24 multe di quasi 5mila euro. Stando alle prime informazioni, all'83enne Guido Scigliuzzo hanno rubato lo scooter lo scorso luglio quando non era assente dalla sua casa per motivi famigliari. Una volta tornato si era accorto che mancava il suo scooter: era in garage fermo da anni a causa dell'impossibilità dell'83enne di guidarlo tanto che da tempo non faceva l'assicurazione.

Le infrazioni commesse dal ladro

Guido una volta accorto ha subito fatto denuncia, ma nulla è stato sufficiente per impedire che gli arrivassero le multe. Solo che a guidare lo scooter non c'era lui: a commettere le infrazioni infatti sarebbe stato il ladro che ha rubato lo scorso luglio la moto dell'anziano. Impossibile infatti che ci fosse l'83enne invalido al 70 per cento. Ora si attenderà se il giudice deciderà di annullare le multe: intanto però non è escluso che non arriveranno altre multe.