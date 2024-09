Operai sorpresi a rubare 200 litri di gasolio dalla locomotiva della società per cui lavorano: arrestati

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 34enne e un 41enne sono stati arrestati in flagranza dagli agenti della polizia ferroviaria lo scorso giovedì 12 settembre. I due, operai di una ditta specializzata in servizi ferroviari, sono stati sorpresi allo scalo merci di Melzo (nella Città Metropolitana di Milano) mentre rubavano il gasolio dal serbatoio di una locomotrice della stessa società per cui lavorano. In tutto, stavano portando via 200 litri di gasolio e altro carburante è stato trovato nelle loro abitazioni durante le perquisizioni.

Le indagini della polizia giudiziaria della Polfer erano state avviate in seguito alle denunce sporte da una ditta che lamentava ingenti ammanchi di carburante contenute nelle locomotrici ferme allo scalo merci. Così, è stato organizzato un servizio di appostamento per il 12 settembre. Nascosti, i poliziotti hanno assistito al colpo per intero.

Era notte e due uomini, usando una pompa elettrica, avevano prelevato circa 200 litri di gasolio da una locomotrice. Questi erano stati poi travasati in altre taniche caricate nell'auto risultata essere di proprietà di uno dei due parcheggiata all’interno dello scalo ferroviario. A quel punto, gli agenti della Polfer erano intervenuti arrestandoli in flagrante.

I poliziotti avevano, poi, continuato le indagini scoprendo che i due ladri erano in realtà dipendenti della stessa ditta proprietaria della locomotrice. In seguito alle perquisizioni domiciliari, gli agenti avevano trovato anche altre taniche già riempite di carburante. I due, un 34enne e un 41enne entrambi italiani, sono stati quindi arrestati.