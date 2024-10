Ruba la benzina dalle automobili bucando il serbatoio con il trapano: arrestato il “Vampiro del carburante”

video suggerito

A Sarnico (Bergamo) le forze dell'ordine hanno arrestato un pregiudicato che rubava la benzina dalle vetture in sosta. Il ladro è residente in provincia di Brescia. È conosciuto come il "Vampiro del carburante".

A cura di Carlo Coi

Nella prima mattinata di giovedì 10 ottobre, a Sarnico in provincia di Bergamo, le forze dell'ordine hanno arrestato per il reato di furto aggravato un uomo che rubava il carburante dalle auto in sosta. Si tratta di un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono state trovate diverse taniche che contenevano un grande quantitativo di benzina.

La dinamica dei furti

Il malvivente era conosciuto in zona come il "Vampiro del carburante" a causa dei numerosi furti che aveva compiuto nei paesini della provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai militari l'indagato si infilava sotto le vetture e con l'ausilio di un trapano forava leggermente il serbatoio facendo scendere il combustibile direttamente nei contenitori per poi portarlo a casa.

I furti venivano compiuti durante la notte, ovvero in un momento della giornata dove era possibile agire con tranquillità avendo la certezza di non essere controllato da occhi indiscreti. La stessa metodologia era stata ripetuta a Sarnico nella notte del 20 agosto scorso, quando erano state derubate due vetture. Proprio in quel caso era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che avevano sventato un principio d'incendio causato da una chiazza di benzina caduta sull'asfalto.

Questo denota come il malvivente non si prendesse la briga di richiudere le falle create nei serbatoi.

L'identikit del "Vampiro del carburante"

Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare il ladro, si tratta di un pregiudicato già noto alla giustizia residente a Palazzolo sull'Oglio, un piccolo comune in provincia di Brescia. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto diverse taniche contenenti un grande quantitativo di benzina.

Per il "Vampiro del carburante" è scattata una denuncia per il reato di furto aggravato.