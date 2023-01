Onorio Rosati, candidato Verdi-Sinistra: “La transizione ecologica porterà nuovi posti di lavoro” Candidato alla presidenza nel 2018, quest’anno Onorio Rosati scende di nuovo in campo con Verdi-Sinistra italiana nella coalizione del centrosinistra. Intervistato da Fanpage.it assicura: “Vogliamo abbattere il modello imposto dal centrodestra”.

A cura di Enrico Spaccini

Onorio Rosati, Verdi–Sinistra italiana (foto da Facebook)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembra passata un'eternità, e invece sono solo cinque anni. Era il 4 marzo del 2018 e i lombardi uscivano dai seggi elettorali dopo aver indicato chi per loro avrebbe dovuto essere il nuovo presidente della Regione. Da quel giorno, tante cose sono cambiate un po' per la pandemia da Covid-19, un po' per la guerra in Ucraina e per l'emergenza climatica. Se da una parte il centrodestra ripropone anche per il 12 e 13 febbraio 2023 la candidatura di Attilio Fontana, dall'altra il centrosinistra si presenta come uno schieramento ben più unito.

Nel 2018 il Partito democratico correva senza il Movimento 5 Stelle, e anche Liberi e Uguali scelse di presentarsi da solo candidando Onorio Rosati. Dopo i primi anni vissuti nei sindacati, arrivando anche a ricoprire la carica di segretario generale della Cgil funzione pubblica, oggi Rosati si presenta al fianco di Pierfrancesco Majorino sotto la bandiera di Verdi-Sinistra italiana. A Fanpage.it, ha spiegato perché questa volta l'esito potrebbe essere diverso e come la transizione ecologica potrebbe rivelarsi un'opportunità per la Lombardia.

Rosati, lei si era candidato alle scorse elezioni per Liberi e Uguali. Allora Fontana ottenne quasi il 50 per cento dei voti. Quest’anno, però, il centrosinistra sembra intenzionato a tenergli testa. Cosa è cambiato?

È cambiato che oggi il centrodestra ha due candidati ed è diviso e questa volta Majorino ha dietro di sé una coalizione che arriva fino al Movimento 5 Stelle. Cosa che cinque anni fa non era possibile perché correvano da soli.

Cosa avete in comune con Pd e Movimento 5 Stelle?

La volontà di dare una alternativa alla Regione Lombardia abbattendo il modello che il centrodestra ci ha imposto negli ultimi 30 anni

Il centrodestra, anche a livello nazionale, spinge per l’energia nucleare ipotizzando una prima centrale proprio in Lombardia entro il 2030. Secondo voi può essere uno strumento valido per diminuire il costo dell’energia? Quali sono possono essere le alternative?

L'energia nucleare sarebbe una valida alternativa se il progresso tecnologico fosse arrivato a tal punto da renderlo sostenibile anche a livello ambientale. Per noi bisogna investire sulle rinnovabili.

Dal punto di vista dell’inquinamento la Lombardia presenta numerose criticità, in particolare nelle sue grandi città. Nonostante questo, il trasporto pubblico sta diventando sempre più caro. Come si può uscire da questa situazione?

Si può perché i problemi infrastrutturali non vengono affrontati in maniera efficacie dalla Regione e si scaricano tutti i costi sul cittadino.

Il vostro candidato, Majorino, parla della creazione di 300mila nuovi posti di lavoro in ambito green. Come pensate di fare?

Sono molteplici le possibilità che la transizione ecologica ci offrirà a livello produttivo e occupazionale. Noi crediamo che si debba puntare molto sulle comunità energetiche e favorire una massiccia installazione di fotovoltaico nelle zone industriali e nelle proprietà pubbliche.

Ma anche sulla gestione dei rifiuti, con incentivazioni dei piani di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento, con relativa chiusura o dismissione delle discariche e degli impianti di incenerimento in soprannumero, applicando in modo corretto il concetto di economia circolare: recupero, riciclo e riuso.

Infine, anche attraverso il sostegno ad iniziative ambientali, con partecipazione pubblica e privata, quali ForestaMi, per la piantumazione massiccia di alberi. Noi riteniamo che già da queste azioni possano creare occupazione.