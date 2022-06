Omicidio a Sesto San Giovanni, Gianluca Loprete fa a pezzi il padre Antonio: chi sono assassino e vittima Si chiama Gianluca Loprete il ragazzo di 19 anni che stamattina ha ucciso a Sesto San Giovanni il padre Antonio. L’assassino, reo confesso, sarà interrogato dal pm Carlo Cinque.

Sono Gianluca e Antonio Loprete l'assassino e la vittima dell'omicidio andato in scena questa mattina a Sesto San Giovanni. Gianluca, diciannovenne con problemi psichiatrici, ha ucciso Antonio, il padre, per motivi ancora non noti. Dopo aver tolto la vita al genitore, il ragazzo ha chiamato il 112 ammettendo ai carabinieri di aver commesso il delitto chiedendogli di raggiungerlo nell'abitazione condivisa con il padre in via Saint Denis 9.

Chi sono Gianluca e Antonio Loprete: padre e figlio, assassino e vittima

Al loro arrivo i militari hanno trovato Gianluca in stato di shock, mentre il cadavere di Antonio è stato rinvenuto smembrato nella camera da letto. "Ho fatto una cazzata, gli ho dato una coltellata", avrebbe detto agli investigatori il diciannovenne, nelle parole riportate da Repubblica. Il ragazzo, dopo aver confessato l'omicidio, sarebbe risultato calmo e collaborativo. Sul posto ci sono i carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo di Milano che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Arrivato anche il medico legale che dovrà stabilire causa e orario della morte.

Il 19enne sarà interrogato dal pm Carlo Cinque della Procura di Monza

Gianluca è stato preso in custodia dai militari ed è in attesa di essere interrogato dal pubblico ministero Carlo Cinque della Procura di Monza. Padre e figlio, italiani, vivevano da soli nell'appartamento. La madre, una donna ecuadoriana, risulta essere residente in Trentino Alto Adige, a Bolzano.