Sesto San Giovanni, diciannovenne chiama i carabinieri: “Venite, ho ucciso mio padre” Omicidio nella mattinata di oggi a Sesto San Giovanni. Un ragazzo di 19 anni ha chiamato i carabinieri avvertendo di aver ucciso il padre, un uomo di 57 anni.

"Venite, ho ucciso mio padre". A parlare al telefono con il numero unico per le emergenze 112 è un ragazzo di diciannove anni di Sesto San Giovanni residente in via Saint Denis, al civico 9. È lui a dare l'allarme di quanto accaduto nei locali dell'abitazione che condivideva con il genitore, un uomo di 57 anni.

Ragazzo trovato in stato di shock, in camera il cadavere del padre

Sul posto si precipitano i carabinieri della Compagnia di Sesto che trovano il presunto assassino in stato di shock e in camera da letto rinvengono il corpo ormai senza vita dell'uomo. Come comunicato dall'Arma, nell'appartamento in questione stanno operando i carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo di Milano che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale. Il ragazzo è stato preso in custodia. A nulla è servita la presenza degli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 57enne.

Notizia in aggiornamento.