Oltre 50 persone circondano una Volante della polizia e picchiano gli agenti: uno resta ferito Una Volante della polizia è stata accerchiata da 50 persone in via Solari a Milano durante l'arresto di una donna. Un agente è rimasto ferito nella colluttazione.

A cura di Enrico Spaccini

Una Volante della polizia è stata accerchiata da circa 50 persone mentre era in corso, nella serata di ieri giovedì 30 maggio, l'arresto di una donna di 39 anni. Gli agenti erano intervenuti in via Solari, a Milano, su chiamata della titolare di un bar della zona che parlava di una cliente in stato di alterazione che aveva iniziato a danneggiare gli arredi del suo locale. In pochi minuti, i poliziotti si sono ritrovati a dover fronteggiare decine di persone, tra residenti e passanti, che cercavano di impedire che la 39enne venisse portata via. Oltre a lei, sono stati arrestati anche suoi figlio 20enne, un 19enne e un 22enne, tutti con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La Volante accerchiata in via Solari

La richiesta di intervento al 112 è arrivata alle 20:30 del 30 maggio. La titolare di un bar di via Solari, nel sud-ovest di Milano, lamentava la presenza di una cliente in stato di alterazione psicofisica che stava danneggiando gli arredi del suo locale. Poco dopo sul posto è intervenuta una Volante della polizia, che ha fermato la 39enne cercando di portarla negli uffici della Questura.

A quel punto, però, diverse persone sarebbero intervenute cercando di ostacolare gli agenti. Tra questi, tre giovani, tra cui il figlio della donna. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, circa 50 persone avrebbero circondato la volante "con fare minaccioso", tanto che i poliziotti sarebbero stati costretti a chiedere rinforzi.

L'arresto della 39enne e le indagini per l'identificazione delle 50 persone coinvolte

Alla fine, l'operazione è stata portata a termine con cinque Volanti. Gli agenti hanno arrestato la 39enne, ma anche il figlio 20enne, un 19enne e un 22enne. Durante le fasi più concitate, un poliziotto ha riportato lesioni al polso e alla mano destra. Medicato al pronto soccorso dell'ospedale Fatenefratelli, è stato dimesso con sei giorni di prognosi.

Sono in corso, invece, le indagini della polizia per l'identificazione delle persone appartenenti al gruppo che ha circondato le Volanti. Come prima cosa, saranno analizzati i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona. Pare, però, che fossero per la maggior parte persone residenti in zona.