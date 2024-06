video suggerito

Non si fermano all’alt e speronano l’auto dei carabinieri: arrestati un 18enne e un 19enne, feriti 2 militari Due militari sono rimasti feriti nell’inseguimento di un’auto in zona San Siro a Milano. A bordo c’erano quattro ragazzi. Un 18enne e un 19enne sono stati arrestati per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 18enne e un 19enne sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I due ragazzi, entrambi incensurati, si trovavano a bordo dell'auto che ad alta velocità nella serata di ieri, sabato 15 giugno, non si è fermata all'alt che era stato intimato dai miliari in via San Giunto, in zona San Siro a Milano. Alla guida c'era il 18enne che ha speronato la vettura dei militari e colpito altri veicoli. Nell'inseguimento, terminato in via Novara, sono rimasti feriti due carabinieri refertate all'ospedale Fatebenefratelli e giudicate guaribili in cinque e dieci giorni.

La fuga in zona San Siro

Stando a quanto riportato dai carabinieri, alcuni militari avrebbero intimato l'alt a un'auto che stava viaggiando ad alta velocità in zona San Siro. Il conducente, però, dopo aver accennato una frenata, sarebbe ripartito speronando la vettura dei militari e urtando altri veicoli in sosta. Uno di questi, tra l'altro, ha colpito a una gamba un agente della polizia locale. Il poliziotto è caduto, ma non ha riportato particolari lesioni.

La fuga è terminata poco dopo in via Novara, con l'auto che aveva a bordo quattro ragazzi che è rimasta bloccata dalle macchine che si erano incolonnate nel traffico. Nel tentativo di fuggire, hanno tamponato in retromarcia il veicolo di servizio dell'Arma che arrivava da dietro.

L'arresto e le condizioni dei feriti

Prima di venire bloccati dai militari, un 18enne e un 19enne hanno ingaggiato una colluttazione con i militari. Dai controlli è emerso che alla guida c'era il più giovane dei due, il quale è risultato non aver mai conseguito la patente. Un altro passeggero, estraneo ai fatti, è stato segnalato in Prefettura perché aveva una piccola quantità di hashish.

I due, entrambi italiani e incensurati, sono stati arrestati per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono stati trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove sono stati medicati per le lievi escoriazioni riportate durante la colluttazione. La prognosi per loro è di due giorni e dopo sono stati trattenuti in attesa di essere giudicati per direttissima. Feriti anche due dei carabinieri che hanno partecipato all'inseguimento. I militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque e dieci giorni.