Due agenti aggrediti e feriti durante un controllo a Milano: arrestati in quattro Quattro uomini sono stati arrestati perché accusati di aver ferito alcuni agenti di polizia durante un controllo a Milano: i due poliziotti hanno riportato diverse ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 7 giugno, due agenti della polizia sono stati feriti durante un controllo. Entrambi sono stati portati in ospedale: non sono in gravi condizioni di salute. Coloro che li hanno colpiti sono stati invece arrestati.

Intorno alle 14.30 di ieri gli agenti hanno svolto un controllo in piazza Insubria, nel quartiere Calvairate. I poliziotti hanno infatti fermato un uomo di 34 anni, cittadino tunisino con alcuni precedenti. Su di lui, infatti, risultava pendere un ordine di esecuzione pena emessa dal Tribunale di Lecce. Il 34enne ha dato subito in escandescenze e ha aggredito i due investigatori.

Lo avrebbero aiutato tre connazionali di 26, 21 e 19 anni. I poliziotti sono riusciti a richiedere i rinforzi. Alla fine hanno bloccato sia il 34enne che i suoi complici con il taser. Una volta bloccati, sono stati portati negli uffici della Questura. Il primo è stato arrestato per l'ordinanza. È stato inoltre denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli altri tre, invece, sono stati arrestati per resistenza.

Mentre venivano svolti tutti gli accertamenti di rito, i due agenti feriti sono stati trasferiti in ospedale. Qui gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso. Entrambi hanno riportato lesioni ed ecchimosi. Sono stati dimessi poi con una prognosi di quindici giorni ciascuno.