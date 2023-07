Oggi l’inaugurazione della metro M4 da Linate a San Babila, Beppe Sala: “Fatto epocale” Inaugura oggi la nuova tratta della linea blu M4, che permetterà di spostarsi dall’aeroporto di Linate al centro di Milano in soli 12 minuti: a tagliare il nastro il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro Matteo Salvini. “Adesso via ai prolungamenti fino a Baggio e Monza. E guardiamo anche alla M6”

Grande festa stamattina in piazza San Babila. Inaugura oggi infatti la nuova tratta della linea blu M4, che permetterà di spostarsi dall'aeroporto di Linate al centro di Milano in soli 12 minuti: a tagliare il nastro il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro Matteo Salvini. "Un fatto epocale per la nostra città", il commento del primo cittadino. "È dal novembre del 1964, con l'inaugurazione della M1, che Milano si specchia nella sua metro, riconoscendosi nell'avanzare dei suoi lavori come in una trama che le rivela il suo futuro". E assicura: "Entro l'anno prossimo apriremo tutte e 21 le fermate fino a San Cristoforo". Per il momento sono attive le fermate di Linate Aeroporto, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila.

Da Linate al centro di Milano in 12 minuti

"Ancora oggi i milanesi investono nella costruzione delle sue reti metropolitane, non fosse altro con la pazienza e la serietà con cui sopportano i tempi e a volte anche i ritardi", sempre le parole del sindaco. "Ma questo ci deve comunque convincere ad andare avanti e cambiare i sistemi di mobilità in Italia". E così partono i primi treni che viaggiano dall'aeroporto a Est di Milano fino al cuore della città: per festeggiare, oggi, i viaggi sulla blu saranno a costo zero. Mentre in contemporanea, nella fermata di Linate Aeroporto, è stata allestita una riproduzione di piazza San Babila con tanto di aiuole e una copia della fontana realizzata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni.

Matteo Salvini e Beppe Sala in piazza San Babila per l’inaugurazione della metro blu M4

I prolugamenti verso Baggio e Monza, la metro M6

Ma non solo. "Milano non si fermerà: si realizzeranno i prolungamenti delle metro esistenti verso Monza e Baggio e già si sta studiando il percorso della M6″, ha dichiarato il sindaco Sala. Si tratta dei prolungamenti della M5 lilla verso il capoluogo brianzolo e della M1 rossa ancora più a Ovest, nonché di un nuovo progetto ancora tutto da definire (ma che ha già di fatto ricevuto l'ok del governo) ovvero una linea metropolitana (rosa?) che unirebbe le zone sguarnite del Sud Est ai quartieri più isolati del Nord Ovest. Il tracciato al momento più probabile? Da Ponte Lambro a Quarto Oggiaro, servendo anche l'area di Ripamonti e di Fondazione Prada.