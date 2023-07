Patrick Zaki libero, il sindaco Beppe Sala: “La sua grazia è un’ottima notizia per Milano” Anche il sindaco Beppe Sala saluta con entusiasmo la notizia della liberazione di Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna imprigionato per tre anni in Egitto e oggi graziato dal presidente Al Sisi. Il giovane ricevette la cittadinanza onoraria di Milano nel 2020.

Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna imprigionato da ben tre anni in Egitto con la colpa di essersi opposto al governo locale, torna libero. E anche il sindaco di Milano Beppe Sala saluta con entusiasmo l‘inaspettata notizia. "È un'ottima novità, che accogliamo con gioia. Zaki è un cittadino emerito molto amato da Milano", ha dichiarato infatti oggi a margine di un evento, ricordando la delibera del consiglio comunale del 2020 che, su proposta del Pd cittadino, aveva conferito la cittadinanza onoraria al giovane attivista. "Nonostante la relazione con Milano non sia stata profondissima, lo abbiamo sentito sempre dei nostri, sempre ricordato e sempre sostenuto".

La cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki", si leggeva nella delibera consiliare del 2020," oltre a essere un importante attestato di vicinanza a un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, impegnato in importanti iniziative a favore dei diritti umani, è anche un forte segnale di solidarietà e vicinanza della città di Milano nei confronti di tutti coloro che, in molte Nazioni con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti e condannati in quanto anche solo semplicemente sospettati di far parte di associazioni e movimenti che si battono per i diritti civili e politici".

La grazia concessa dal presidente egiziano Al Sisi

Il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi ha concesso giusto oggi la grazia allo studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki, con effetto immediato. La decisione è stata presa in seguito alla condanna a 3 anni di carcere del giovane per la diffusione di notizie false, arrivata ieri dai giudici del tribunale di Mansura. Nel frattempo la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato che domani l'attivista tornerà in Italia. "Domani Patrick Zaki tornerà in Italia, e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successi".