Patrick Zaki ringrazia il governo italiano: “Ho apprezzato tutto quello che hanno fatto” L’attivista egiziano è in partenza per l’Italia: “Ringrazio il governo per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”, ha detto Zaki.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ringrazia tutti, Patrick Zaki. Bologna, l'Italia, gli italiani e anche il governo italiano. L'attivista egiziano, dopo aver ricevuto la grazia, ha deciso di rientrare il prima possibile in Italia. È scoppiato però immediatamente il caso del ritorno di Zaki: l'esecutivo aveva predisposto un volo di Stato, cortesemente rifiutato. Tanto che l'attivista partirà dal Cairo per arrivare a Milano con un volo di linea Egyptair. Il governo aveva da subito rivendicato come un suo successo la grazia concessa a Zaki dal presidente egiziano al-Sisi, dopo l'assurda condanna subita.

Questa mattina, entrando al terminal 3 dell'aeroporto del Cario, da dove sta per partire per Milano, Zaki si è detto "felice di essere sulla via verso l'Italia". E ha aggiunto: "Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento". Poi l'attivista ha voluto citare anche l'esecutivo: "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto – ha detto Zaki – Sono veramente emozionato di essere qui. Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto". Una volta atterrato a Milano, l'attivista andrà immediatamente a Bologna, dove nei prossimi giorni si terrà anche una festa in piazza in suo onore.

L'Italia continuerà a fare lo stesso anche "per Giulio Regeni", ha garantito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Abbiamo interessi economici in Egitto, ma questo non ci esime dall'adottare alcune iniziative diplomatiche, come fatto per Zaki e come si sta facendo per Regeni – ha aggiunto il titolare della Farnesina – Su entrambi i casi al-Sisi ha più volte assicurato all'Italia collaborazione e sostegno per arrivare a una soluzione. Su uno dei due si è ottenuto un risultato con l'attività diplomatica, senza clamore, senza insulti. Continueremo a fare lo stesso per Regeni".