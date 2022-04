Oggi i funerali della coppia morta a Bianzano: due persone indagate per l’incidente I magistrati indagano sull’uomo a bordo di una delle tre moto coinvolte nell’incidente e sull’automobilista alla guida dalla Ford Kuga che ha travolto lo scooterone della coppia Beltrami. Oggi i funerali nella chiesa di Gazzaniga, dove le vittime vivevano.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sull'incidente stradale di Bianzano in cui hanno perso la vita Giampietro Beltrami di 56 anni e la moglie Maria Luisa Bonomi di 53 anni. I magistrati indagano sull'uomo a bordo della Kawasaki Z650, una delle tre moto coinvolte nell'incidente, e sull'automobilista alla guida dalla Ford Kuga che ha travolto lo scooterone con a bordo la coppia Beltrami. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Carmen Santoro che per far luce sui fatti ha deciso di nominare un perito cinematico a cui è stato affidato il compito di ricostruire sulla base delle traiettorie dei mezzi coinvolti le eventuali responsabilità.

L'incidente nel pomeriggio di Pasquetta

Dalle informazioni sulla ricostruzione dell'incidente, una delle tre moto avrebbe tentato un sorpasso quando nella direzione opposta stava arrivando un'auto, una Ford Kuga, con a bordo una famiglia. Il resto è stato questione di pochi secondi: una delle moto, forse proprio durante il sorpasso, ha urtato la macchina che è iniziata ad andare in testa cosa. Inevitabile l'impatto con le altre due moto: lo scooter delle vittime è finito sotto la macchina. Nell'urto il serbatoio della motocicletta è esploso causando poi un incendio. L'uomo è morto sul colpo mentre la donna durante le operazioni di soccorso.

Pomeriggio i funerali delle vittime

Oggi venerdì 22 aprile è il giorno dell'ultimo saluto della coppia: i funerali si terranno alle 15 nella chiesa di Gazzaniga, paese in provincia di Bergamo dove la coppia viveva. Qui oggi è lutto cittadino e nel pomeriggio verrà osservato un minuto di silenzio. Del resto Maria Luisa Bonomi era molto conosciuta, lavorava come operatrice sanitaria alla Rsa San Giuseppe da oltre trent’anni. Tutti la descrivono come una persona gentile e responsabile. Il giorno di Pasquetta aveva lavorato fino alle 10.30, poi la decisione di uscire in moto con un giro con il marito. Con loro c'erano anche il fratello di Giampietro Beltrami, Gualtiero e sua moglie Antonella e gli amici Gian Filippo Fapanni con la moglie Flavia: tutti avevano deciso di fare un giro al lago di Endine in moto per festeggiare la Pasquetta. Poi la tragedia. La coppia lascia una figlia di 26 anni.