Nuovi casi Covid alla Scala di Milano: salta ancora una volta il balletto “La Bayadère” Le rappresentazioni del balletto “La Bayadère” previste al Teatro alla Scala di Milano sono state nuovamente cancellate: si sono infatti registrati nuovi casi di positività al Covid-19.

A cura di Ilaria Quattrone

Le rappresentazioni del balletto "La Bayadère" di Rudolf Nureyev previste in cartellone al Teatro alla Scala di Milano sono state nuovamente cancellate: si sono infatti registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La direzione ha quindi annunciato che è stata "costretta a cancellare le rappresentazioni" che erano previste per il 30 e il 31 dicembre e per il 5,7,8,12 e 13 gennaio. Nei prossimi giorni saranno comunicate le possibili nuove date.

Nei prossimi giorni una mail con l'eventuale recupero del balletto

"Nei prossimi giorni tutti gli spettatori riceveranno una mail con le istruzioni per l'eventuale recupero in altra data o il rimborso dei biglietti", fanno sapere dal Teatro. Resta invece confermata la rappresentazione di Macbeth e gli altri appuntamenti in calendario. Già lo scorso 15 dicembre la prima del balletto, scelto come apertura della stagione di danza, era stata rimandata. Anche all'epoca erano stati trovati alcuni positivi tra il corpo di ballo e gli addetti ai lavori e l'Agenzia di tutela della salute della città di metropolitana aveva disposto poi la quarantena per coloro che avevano avuto contatti con i positivi. La prima era poi stata posticipata al 21 dicembre: una situazione che quindi si replica ancora una volta.

L'aumento dei contagi in Lombardia

L'aumento dei contagi da Covid non ha colpito solo La Scala. Anche alcuni servizi, come la rete ferroviaria, sono stati investiti in pieno da questa nuova ondata di casi. L'azienda regionale Trenord, per esempio, è stata costretta a cancellare cento corse nei prossimi giorni a causa dei contagi e delle quarantene tra il personale dei treni.