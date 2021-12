Positivi al Covid 14 ballerini della Scala, slitta la prima della stagione di danza con La Bayadere Slitta la prima della stagione di danza con La Bayadere al Teatro La Scala di Milano: è salito infatti a 14 il numero di persone risultate positive al Covid-19.

A cura di Ilaria Quattrone

È slittata l'inaugurazione della stagione di danza alla Scala di Milano: il 15 dicembre infatti sarebbe dovuta andare in scena La Bayadère di Rudolf Nureyev. Salta anche l'anteprima giovani che era prevista il 14 dicembre. A far posticipare il tutto, è l'aumento dei contagi da Covid-19. In totale infatti sono quattordici i membri del corpo di ballo e del personale nella produzione risultato positivo. L'agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano ha quindi disposto la quarantena per tutto il personale che aveva avuto contatti con loro.

Effettuati oltre un centinaio di tamponi molecolari

In totale, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sono stati effettuati oltre un centinaio di tamponi molecolari. Il tracciamento è iniziato venerdì mattina. La Scala sta quindi provvedendo a trovare delle soluzioni così da evitare di cancellare alcune delle nove rappresentazioni programmate fino all'8 gennaio. Intanto La Bayadère slitterà alle prossime settimane: l'ipotesi è quello di mantenerla nel mese di dicembre considerato che era previsto per il 31 dicembre la messa in onda sulla Rai. Si cercherà anche di capire quale soluzione adottare per i biglietti venduti.

Il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre, in Lombardia

Intanto nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, in Lombardia si sono registrati 3.474 contagi su oltre 160mila tamponi effettuati. Sono stati segnalati anche 21 decessi arrivando a superare i 34mila morti per Covid-19. Ad aumentare sono anche i ricoveri nei reparti ordinari (se ne contano 1.124) e quelli in terapia intensiva che attualmente sono 139.