Prima della Scala 2021: quanto costa il biglietto per il Macbeth di Verdi La Prima della Scala a Milano è in programma martedì 7 dicembre 2021, giorno di Sant’Ambrogio. La stagione lirica 2021/2022 inizierà con l’opera Macbeth di Giuseppe Verdi. I biglietti per la Prima costano da 120 a 3.000 euro e si possono acquistare anche online.

A cura di Francesco Loiacono

Martedì 7 dicembre 2021 alle 18 è in programma l'attesa Prima del Teatro alla Scala di Milano, che ritorna dopo l'interruzione dello scorso anno a causa della pandemia di Coronavirus. Lo spettacolo che aprirà la stagione lirica 2021/2022 dell'importante teatro milanese è il Macbeth di Giuseppe Verdi, il cui libretto venne composto da Francesco Maria Piave sulla base dell'omonima tragedia di William Shakespeare. La Prima, che dal 1951 si tiene il giorno di Sant'Ambrogio, santo patrono di Milano, è l'evento mondano per eccellenza nel capoluogo lombardo. Un evento che richiama l'alta società, ma che è anche sempre stato l'occasione per inscenare proteste da parte di chi non si sente rappresentato da quel mondo e lo critica aspramente. Ma quanto costa assistere alla Prima della Scala? Il costo dei biglietti varia ovviamente in base ai posti che si sceglie di prenotare: si parte da 120 euro e si arriva a 3.000 euro. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del teatro e anche online sul sito del Teatro alla Scala.

Quanto costa il biglietto in platea per la Prima alla Scala 2021

Il biglietto in platea per la Prima alla Scala del 7 dicembre 2021 costa tremila euro. La platea risulta essere uno dei posti più costosi per assistere al Macbeth, assieme ai posti nei palchi in zona uno, eppure quasi tutti i posti sono andati subito esauriti. Impossibile trovare un posto nelle prime file, mentre qualche ultimo posto in fondo potrebbe essere ancora disponibile.

Il costo dei biglietti in prima e in seconda galleria

Il costo dei biglietti in prima e in seconda galleria varia a seconda della posizione dei posti stessi. Alla Scala la galleria, divisa su due livelli, è distinta in quattro diverse zone. La meno cara è la quattro, dove però la visibilità è limitata. Il costo dei biglietti in questa zona è 120 euro, il più basso. Si sale poi progressivamente: in zona tre i biglietti costano 240 euro, in zona due costano 360 euro mentre in zona uno il costo dei biglietti in galleria è di 420 euro.

Quanto costa il biglietto nel palco centrale e palchi

Sul sito del teatro alla Scala non è riportato il costo dei biglietti nel palco centrale, solitamente riservato agli ospiti più illustri. Per quanto riguarda gli altri palchi, sono suddivisi su quattro diversi ordini (i differenti "piani") e in cinque zone. I biglietti meno costosi sono quelli nei palchi in zona cinque, che costano 600 euro. Si sale poi progressivamente di prezzo: i biglietti per un palco in zona quattro costano 840 euro, quelli per un posto in un palco in zona tre costano 1.800 euro, il biglietto per un palco in zona due costa 2.100 euro e infine i biglietti per un posto in un palco in zona uno costano 3.000 euro ciascuno.

Come acquistare i biglietti per la Prima alla Scala di Milano

Nonostante i prezzi è molto difficile acquistare i biglietti per la Prima alla Scala di Milano: tra ospiti illustri, istituzioni e vip, bisogna sgomitare non poco per accaparrarsi un posto al Piermarini per il 7 dicembre. I biglietti si possono comunque acquistare presso la biglietteria del Teatro, aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle 18, o anche online, selezionando il proprio posto tra quelli disponibili nell'apposita sezione del sito del Teatro alla Scala.