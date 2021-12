La Scala anticipa Macbeth per evitare lo sciopero, i lavoratori ne proclamano un altro il giorno stesso La Scala anticipa Macbeth per evitare lo sciopero generale e i lavoratori ne indicono un altro. È braccio di ferro tra il teatro e i sindacati.

La Scala ha fatto di tutto per evitare di rimandare la messa in scena di Macbeth del 16 dicembre, giorno in cui è stato indetto lo sciopero generale dei lavoratori, ma senza risultati. Il Teatro ha provato anche ad anticiparla di un giorno, ma la risposta dei sindacati è stata pronta: anticipate lo spettacolo, anticipiamo lo sciopero.

La Scala: Anticipata la messa in scena di Macbeth

In una nota, il Teatro alla Scala aveva fatto sapere che "sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, la direzione del teatro alla Scala ha stabilito che, in considerazione dello sciopero generale indetto per il giorno 16 dicembre, la rappresentazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi prevista per quella data sarà anticipata a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. Il teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata".

La Cub: Anticipiamo lo sciopero generale

Pronta la reazione della Cub che ha proclamato un nuovo sciopero per il 15 dicembre. In una nota della confederazione unitaria di base, si legge infatti che "per bypassare lo sciopero generale si gioca d’anticipo: Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico della Scala di Milano ha elaborato un piano che consenta al teatro di aggirare lo sciopero indetto da Cgil e Uil per tutte le categorie di lavoratori. Se i sindacati anziché battersi per la riuscita dello sciopero invece lavorassero per sabotarlo si tratterebbe di un fatto molto grave oltre che un pericoloso precedente. Proclamiamo quindi sciopero generale, di 24 ore, al teatro alla Scala per mercoledì 15 dicembre 2021. Tutti i lavoratori possono aderire e chiediamo loro di farlo".