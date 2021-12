Positivi al Covid alcuni ballerini della Scala: rischia di saltare “La Bayadère” del 15 dicembre Il balletto “La Bayadère”, in cartellone alla Scala a Milano il prossimo 15 dicembre, rischia di saltare a causa della positività al Covid di alcuni ballerini.

A cura di Giorgia Venturini

A rischio il balletto in cartellone al Teatro alla Scala il prossimo 15 dicembre: "La Bayadère" è stato scelto come apertura della stagione di danza ma ora tutto potrebbe essere rimandato. Ancora una volta la colpa è del Covid: sono sette le persone risultate positive al tampone. Queste sono una ballerina, due comparse, un ballerino, due maitre e due bambini. A questi forse si aggiunge anche una parrucchiera positiva, di cui però manca ancora la conferma. Come si legge sul Corriere della Sera, i positivi sono stati segnalati da Ats e così immediatamente sono saltate le due prove previste per domani 9 dicembre. Ad oggi invece resta confermata la prova generale dell'11 dicembre che si terrà a porte chiuse: in base anche ai risultati del prossimo tampone il 9 dicembre si deciderà per la messa in scena dello spettacolo. Si valuta in caso un posticipo: al momento il balletto è in calendario dal 15 all'8 gennaio. Sarà diretto da Kevin Rhodes con la coreografia di Rudolf Nureyev e con la ripresa da Florence Clerc e Manuel Legrins. La speranza è che potrà andare in scena.

A Milano e hinterland oggi 8 dicembre 865 sono i nuovi positivi

Intanto a Milano e in Lombardia cresce il numero dei positivi al Covid giorno dopo giorno: oggi 8 dicembre in tutta la regione sono 3.373 i nuovi contagi a fronte di 112.492 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 25 decessi: ieri erano state registrate 15 vittime. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.504. I contagi di Coronavirus registrati ieri erano stati 2.783 a fronte di 26.166 tamponi eseguiti. Sul fronte dei ricoveri, aumentano i pazienti nei reparti ordinari, arrivati a 1.066, così come aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Secondo quanto comunicato, sono 865 i casi individuati nella provincia di Milano. Per ora secondo gli esperti la situazione negli ospedali è sotto controllo ma potrebbe peggiorare durante il periodo invernale.