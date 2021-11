Nonna e nipote di 7 anni investiti davanti a una scuola a Milano: portati in ospedale Una nonna di 72 anni e il nipote di 7 sono stati investiti da un’auto a Milano. Probabilmente la donna stava accompagnando il bimbo a scuola: entrambi sono finiti sull’asfalto, ma fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. La nonna è stata soccorsa in codice giallo, il nipote in codice verde: entrambi sono stati portati all’ospedale Niguarda.

A cura di Francesco Loiacono

Paura questa mattina a Milano: una donna di 72 anni e il nipote, un bimbo di 7, sono stati portati in ospedale dopo essere stati investiti da un'auto. L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 8.30 di oggi, mercoledì 3 novembre, in via Pier Francesco Cittadini, zona Quarto Oggiaro, vicino a un complesso scolastico che ospita anche la scuola primaria Gherardini. Probabilmente la nonna stava accompagnando il nipote a scuola quando, nell'attraversare la strada, è stata investita da un'auto in circostanze ancora da appurare. Nella caduta, la donna ha poi urtato il nipote, trascinandolo con sé sull'asfalto.

Sul posto due ambulanze e un'automedica: nessuno dei due è in gravi condizioni

I due sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un'automedica inviate in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Fortunatamente però le loro condizioni, una volta giunti i soccorritori, sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. Ad avere la peggio è stata la nonna, che è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale Niguarda: nella caduta ha riportato alcune contusioni e un trauma alla testa. Sotto choc ma sostanzialmente illeso invece il nipotino, che per precauzione è stato comunque trasportato sempre all'ospedale Niguarda, ma in codice verde.

La polizia locale dovrà chiarire la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, cui spetterà accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'automobile.