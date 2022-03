“Non sparate a salve, sparate a Salvini”, scritta choc sulla sede della Lega di Cassano Masnago Sono apparse scritte choc sulla saracinesca della sede della Lega di Cassano Magnago, comune del Varesotto, all’indirizzo del segretario del partito Matteo Salvini.

Sono apparse scritte choc sulla saracinesca della sede della Lega di Cassano Magnago, comune del Varesotto, all'indirizzo del segretario del partito Matteo Salvini. La scritta, "Non sparate a salve, sparate a Salvini", è firmata "1312" che sta per "Acab", ovvero "All cops are bastards" (tutti i poliziotti sono bastardi, ndr).

"Non sparate a salve, sparate a Salvini", scritta choc su sede Lega

La scritta, accompagnata anche dal simbolo degli anarchici, una A in un cerchio, è stata denunciata dal coordinatore lombardo della Lega, nonché vice capogruppo della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti. L'esponente ha ricordato che è già la quarta volta che la sede nel paese di nascita di Umberto Bossi viene imbrattata. Cecchetti ha espresso solidarietà a Matteo Salvini, dicendo di sperare che "queste minacce non vengano prese sotto gamba non solo dalle forze dell'ordine ma anche dalle altre forze politiche". Cecchetti ha poi aggiunto: "Lo ripeto, qualcuno invita a sparare a Matteo Salvini. Sono minacce gravi, gravissime". Il coordinatore lombardo della Lega ha quindi concluso rivolgendo un nuovo pensiero solidale al "segretario e a tutti i militanti e sostenitori della sezione di Cassano Magnago".

"Salvini Covidoso", insulti a Salvini a Santa Maria Capua Vetere

Nel luglio del 2020, a Santa Maria Capua Vetere, erano comparse altre scritte contro Matteo Salvini. "Salvini Covidoso" e altri insulti all'indirizzo del segretario della Lega. Allora, il segretario regionale del partito Nicola Molteni aveva detto: "Attacchi insulti da vigliacchi professionisti che si nascondono dietro anonimato. Non ci intimoriscono non arretriamo, siamo sulla strada giusta del cambiamento".