La variante Delta del Coronavirus, quella prima conosciuta come indiana, è stata riscontrata già decine di volte in Lombardia. Non c'è solo il caso nella palestra Virgin di Milano, dove intanto il focolaio si è allargato (i casi sono saliti a 12, una persona è ricoverata) e dove si attendono i risultati sulla tipologia di variante che ha contagiato le altre 11 persone. Stando a quanto riferisce il "Corriere della sera", sono infatti 81 finora i casi di variante Delta rilevati in Lombardia sul totale delle varianti sequenziate, che dal 20 dicembre 2020 al 14 giugno 2021 ammonta a 16.638. La più presente tra le varianti è quella Alfa (la variante inglese), con 11.373 casi. Seguono la variante Gamma (la brasiliana, con 283 casi) e la Beta (la variante sudafricana, con 79 casi). In 786 casi sono state sequenziate varianti che non mostrano un aumento della trasmissibilità o di causare una malattia più grave, ossia quelle che non sono Voc (Variants of concern). In 4.036 casi invece è stata sequenziata la variante originale isolata in Cina a Wuhan, la cosiddetta "wild- type".

Pregliasco: Il vaccino protegge anche da questa variante, ma non impedisce il contagio

In Regno Unito la diffusione della variante Gamma sta spaventando le autorità, che hanno deciso di rallentare le ulteriori riaperture previste. L'Italia invece si appresta a diventare tutta bianca, e la Lombardia lo è già da ieri: "Non dobbiamo pensare che allentare le restrizioni equivalga a un liberi tutti – ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato ieri da Fanpage.it -. Non siamo ancora usciti dalla pandemia: per questo ci lo aspettiamo un altro colpo di coda. Bisogna fare un passo alla volta". Rispetto alla presenza della variante Delta in Lombardia Pregliasco ha chiarito: "Sia chiaro che il vaccino ci protegge anche da questo tipo di variante, ma non impedisce il contagio quanto piuttosto l'aggravamento". Per circoscrivere la diffusione di questa variante, che secondo il virologo ha un 50 per cento di contagiosità in più rispetto alle altre e determina un rischio di finire in ospedale nei quindici giorni successivi all'inizio del contagio di 2,6 volte maggiore, la ricetta è una: "È necessario aumentare i tracciamenti ed impedire così il diffondersi della variante".