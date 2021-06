Salgono a 12 i casi di persone positive al Coronavirus nel focolaio della palestra di Milano. A darne notizia è l'Agenzia per la tutela della salute della città metropolitana di Milano attraverso una nota stampa. Oggi, lunedì 14 giugno, sono stati quindi rintracciati due nuovi contagi. Di questi, per il momento, solo uno è positiva alla variante delta. Per gli altri undici si attendono i risultati di laboratorio: per tutti i tamponi infatti è stata fatta richiesta di sequenziamento. Al momento solo un caso su dodici è stato ricoverato mentre tutti gli altri sono in isolamento.

In totale 14o persone sono state sottoposte a tampone

Il focolaio è scoppiato all'interno della palestra Virgin di Città Studi: subito dopo la notizia dei primi casi positivi, Ats ha attivato il tracciamento. In totale sono 140 le persone che sono state sottoposte a tampone molecolare o a test rapido. L'unica persona risultata positiva alla variante aveva già completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose. Intanto la palestra, nonostante i contagi, continua la sua attività: secondo l'Agenzia ha infatti rispettato tutte le norme anti Covid.

Pregliasco: Variante delta 50 per cento più contagiosa

Su quanto successo si è espresso anche il virologo Fabrizio Pregliasco: "Di sicuro questo tipo di variante ha un 50 per cento di contagiosità in più rispetto alle altre" che poi a Fanpage.it ha sempre spiegato che il rischio di finire in ospedale è 2,6 volte maggiore rispetto alle altre varianti. Il professore ha poi spiegato che il vaccino protegge da questo tipo di variante "ma non impedisce il contagio quanto piuttosto l'aggravamento".