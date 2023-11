Non si ferma al posto di blocco, poi causa un incidente: era alla guida senza patente Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, a Rovato (Brescia) un uomo non si è fermato a un posto di blocco: avrebbe iniziato a guidare a folle velocità tanto che poi avrebbe causato un incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, a Rovato (Brescia) un uomo non si è fermato a un posto di blocco. Il 29enne era alla guida di un'automobile, una Bmw, quando è stato formato dalla polizia locale in corso Bonomelli: si tratterebbe di una via principale del paese. Avrebbe quindi dato vita a un inseguimento: avrebbe iniziato a guidare a folle velocità tanto che poi, anche a causa delle assurde manovre, avrebbe causato un incidente.

L'uomo è stato trovato con droga

L'uomo si sarebbe scontrato contro una Renault Scenic in via Poffe: a bordo c'era una coppia, marito e moglie, che è rimasta ferita. Fortunatamente nessuno dei due versa in gravi condizioni. Il 29enne, invece di fermarsi ad aiutare le due persone che aveva investito, sarebbe subito sceso dall'auto e avrebbe provato a scappare a piedi. Gli agenti sono così riusciti a fermarlo. Gli investigatori lo hanno subito perquisito e gli hanno trovato droga addosso. Dagli accertamenti è poi emerso che non aveva la patente e che aveva diversi precedenti alle spalle.

Non aveva mai conseguito la patente: è stato arrestato

Il 29enne è stato così arrestato. Adesso dovrà rispondere di diverse accuse. In primis di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. A questi due capi di imputazione, si aggiungono altri due reati: lesioni e guida senza patente perché non aveva mai conseguito la licenza. L'uomo è stato quindi portato in camera di sicurezza e poi processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto: è stato quindi portato in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.