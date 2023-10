A 17 anni prende l’auto della madre e va da Monza a Como, poi si schianta: era ubriaco e senza patente Un 17enne è stato denunciato per essersi messo al volante di un’auto senza patente e in stato di ebrezza. Avrebbe percorso 27 chilometri da Monza alla provincia di Como prima di causare un incidente ed essere fermato dai Carabinieri.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Nella serata del 7 ottobre un 17enne ha guidato la macchina ubriaco e senza patente per 27 chilometri, da Monza alla provincia di Como. Poi ha causato un incidente e all'arrivo dei Carabinieri è stato fermato e denunciato a piede libero. Il giovane aveva preso l'auto della madre senza aver mai conseguito la patente. Era in attesa dell'esame pratico per ottenere la licenza di guida della moto.

Prende l'auto della madre e guida ubriaco e senza patente

I fatti risalgono alla serata di sabato 7 ottobre. Il ragazzo, residente a Monza, è stato fermato dai Carabinieri dopo che lungo il tragitto aveva causato un incidente nei pressi di Cermenate, comune del Comasco. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Fino Mornasco il 17enne si sarebbe messo al volante dell'auto della madre e si sarebbe diretto verso Como.

Dopo aver percorso circa 27 chilometri ha causato un incidente che, dai rilievi effettuati, non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito su quella strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti necessari a risalire all'identità del giovane.

Il 17enne è stato denunciato: aveva solo il foglio rosa della moto

L'alcoltest ha stabilito che il 17enne era alla guida con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro di sangue. La legge prevede che il limite consentito debba essere inferiore ai 0,5 g/L, ma il giovane non avrebbe potuto in alcun modo mettersi al volante dell'auto perché minorenne e quindi sprovvisto della patente di categoria B. Era invece in possesso del foglio rosa per la patente A1 della moto ed era in attesa di sostenere l'esame pratico. Il 17enne dovrà ora rispondere di quanto compiuto durante la serata di sabato davanti al giudice: i militari lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori.