Non si accorge della rotonda e si schianta contro i cartelli stradali: muore in moto un ragazzo di 22 anni Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale a Cologne, in provincia di Brescia: era a bordo della sua moto quando si è schiantato contro i cartelli stradali.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altro incidente mortale sulle strade della Lombardia. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente mentre era a bordo della sua moto. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto il giovane, residente a Leno in provincia di Brescia, verso le 2 stava attraversando Cologne in direzione Chiari quando – come riporta Il Giornale di Brescia – non si sarebbe accorto della rotonda della provinciale 17. Il 22enne ha perso il controllo della sua moto andando a impattare contro i cartelli stradali.

Il giovane è morto sul colpo

Ad assistere a quanto accaduto è stato un automobilista di passaggio che ha subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto in pochissimo tempo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane: il 22enne sarebbe morto sul colpo. Ora le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente sono state affidate alla polizia stradale della zona. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una vettura colpita dai pezzi di carena della moto che nell'impatto si sono staccati. Illese le persone che erano a bordo. Intanto la vittima è stata subito identificata: si tratta di Cristian Capoccia.

Altra giovane vittima sulle strade di Milano

Nella serata di giovedì 7 settembre a perdere la vita in un incidente stradale invece è stata la 20enne Giorgia Daluiso: lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Satta e via Vittani in zona Quarto Oggiaro a Milano. La ragazza si trovava a bordo della sua auto, una Mitsubishi rossa, quando si è scontrata intorno a mezzanotte contro una Mercedes Classe A nera forse per una mancata precedenza. Insieme alla 20enne c'era un'amica di 21 anni: lei è ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale San Gerardo di Monza.

Leggi anche Ragazza di 26 anni investita da una moto in via Fatebenefratelli a Milano: è gravissima

A bordo della Mercedes c'erano tre ragazzi, tutti 20enni. Loro sono stati ricoverati al San Carlo e all'Humanitas in codice giallo. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine: ancora da chiarire le responsabilità dell'incidente.