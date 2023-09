Chi era Giorgia Daluiso, la ragazza di 20 anni morta in un incidente a Milano Giorgia Daluiso è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì 8 settembre dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Quarto Oggiaro (Milano). La 20enne era in macchina insieme a un ragazzo che è ricoverato in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Giorgia Daluiso la 20enne che ha perso la vita nell'incidente di ieri sera, giovedì 7 settembre, all'incrocio tra via Satta e via Vittani in zona Quarto Oggiaro a Milano. La ragazza si trovava a bordo della Mitsubishi rossa che si è schiantata intorno a mezzanotte contro una Mercedes Classe A nera forse per una mancata precedenza. Il 21enne che era con lei è ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale San Gerardo di Monza.

I fiori in ricordo di Giorgia Daluiso (foto da LaPresse)

La mancata precedenza all'incrocio

Stando a una prima ricostruzione, pare che una delle due auto che si sono scontrate all'incrocio non avesse rispettato il segnale di precedenza. L'angolo di via Satta con via Vittani non ha il semaforo e pare che fosse la Mitsubishi a doversi fermare per far passare la Mercedes.

Questo, però, non è avvenuto e la Mercedes si è schiantata contro la fiancata sinistra della Mitsubishi facendola finire fuori strada contro una cancellata. Probabilmente una delle due vetture stava viaggiando a velocità sostenuta.

La morte di Giorgia Daluiso e le condizioni degli altri feriti

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte e in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi. Deluiso era quella che presentava le condizioni più critiche ed è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda dove, però, è deceduta poco dopo il suo arrivo. Molto gravi le condizioni del 21enne che era con lei nella Mitsubishi e che è stato accompagnato al San Gerardo di Monza. Sarebbe ancora in pericolo di vita.

A bordo della Mercedes c'erano tre ragazzi, tutti 20enni. Loro sono stati ricoverati al San Carlo e all'Humanitas in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a quattro ambulanze e tre automediche del 118. I rilievi, invece, sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.