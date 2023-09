Incidente nella notte a Milano: morta una ragazza di 20 anni, gravissimo un coetaneo Gravissimo incidente nella notte in zona Quarto Oggiaro a Milano. Qui, all’angolo tra via Satta e via Villani, due auto si sono scontrate frontalmente: nell’impatto ha perso la vita una giovane di 20 anni. Feriti gli altri passeggeri, tutti coetanei.

A cura di Redazione Milano

Foto di repertorio

Un frontale violentissimo. È accaduto nella notte di oggi, venerdì 8 settembre, in zona Quarto Oggiaro a Milano. Qui, all'angolo tra via Satta e via Villani, due auto (una Mercedes nera e un'utilitaria rossa) si sono scontrate: nell'impatto ha perso la vita una ragazza di 20 anni, mentre altre quattro persone, tutti coetanei, sono rimaste ferite. Il più grave tra loro ha 21 anni, e si trova attualmente ricoverato al San Gerardo di Monza: sarebbe in pericolo di vita. Gli altri, invece, sono stati trasferiti in codice giallo tra il San Carlo e l'Humanitas.

Stando alle prime informazioni le due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate all'incrocio: una delle due vetture coinvolte sarebbe addirittura uscita di strada, "volando" sul marciapiede e finendo dentro la recinzione di un condominio, sparata come un proiettile. L'altra macchina, una Mercedes, è rimasta sul ciglio della strada, con la parte anteriore completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre i feriti dagli abitacoli accartocciati, e i sanitari di Areu per i primi soccorsi, così come la polizia stradale: a loro spettano tutti i rilievi del caso, per risalire alla precisa dinamica dell'incidente mortale.