Giorgia morta a 20 anni in un incidente: chi guidava non avrebbe rispettato una precedenza La causa dell’incidente stradale della sera di giovedì 7 settembre a Milano, in cui ha perso la vita la 20enne Giorgia Daluiso, potrebbe essere la mancata precedenza a uno stop da parte di chi era alla guida.

A cura di Giorgia Venturini

Continuano gli accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente stradale nella serata di giovedì 7 settembre all'incrocio tra via Satta e via Vittani in zona Quarto Oggiaro a Milano in cui ha perso la vita la 20enne Giorgia Daluiso. All'origine dell'impatto tra le due auto ci sarebbe stata una mancata precedenza allo stop da parte dell'amico della 20enne alla guida di una Mitsubishi rossa. L'auto è andata così a schiantarsi scontro una Mercedes Classe A nera. La giovane è stata soccorsa già in gravissime condizioni. Il 21enne che era con lei è ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il violento impatto e l'arrivo dei soccorsi

La polizia locale sta anche accertando a che velocità andavano le due auto. Violentissimo infatti è stato l'impatto: la Mercedes si è schiantata contro la fiancata sinistra della Mitsubishi facendola finire fuori strada contro una cancellata. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto le condizioni della 20enne erano già disperate: è stata trasportata subito con la massima urgenza all'ospedale Niguarda ma qui purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo. A bordo della Mercedes c'erano tre ragazzi, tutti 20enni. Loro sono stati ricoverati al San Carlo e all'Humanitas in codice giallo.