Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guardrail: morta ragazza di 17 anni A Grosio (Sondrio) una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale: si trovava in sella a una moto con un coetaneo che ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Grosio (Sondrio): sulla strada provinciale 27, infatti, è morta una ragazza di 17 anni. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Un altro ragazzo, che si trovava con lei, è ferito gravemente.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio: l'incidente si è verificato poco prima delle 18 e precisamente in via Volta dove si trova l'incrocio con via Valeriana. La 17enne si trovava in sella a una moto: a guidare, c'era un ragazzo. Quest'ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro il guardrail. Nell'impatto, lo scooter si è ribaltato.

La giovane, quindi, è sbalzata e ha picchiato con violenza la testa. È finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. I medici e i paramedici quindi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. L'altro ragazzo è stato portato all'ospedale di Sondalo: le sue condizioni sono critiche, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tirano hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.