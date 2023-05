“No so da dove sia spuntata”: parla il camionista che ha investo la ciclista morta a Milano La dinamica dell’incidente avvenuto lunedì 8 maggio in via Comacina è ancora da chiarire, ma dalle prime testimonianze dell’autista del tir potrebbe essere il solito problema dell’angolo cieco dei mezzi pesanti.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

La Polizia Locale sta ancora indagando per tentare di ricostruire la dinamica che dell'incidente (l'ennesimo) che ha provocato la morte di una ciclista a Milano. Ma la motivazione sembra più o meno sempre la stessa: i mezzi pesanti hanno angoli ciechi che, nelle difficili manovre fra le strade cittadine e il traffico, portano gli autisti a non vedere bene quello che accade intorno a loro. È proprio questo quello che, ancora sotto choc, avrebbe raccontato il camionista che ieri, lunedì 8 maggio, ha investito e ucciso una ciclista in via Comasina.

La testimonianza dell'autista

Non c'è ancora una versione ufficiale della ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita dal conducente del tir che ha urtato e ucciso Li Tianjiao mentre andava in bicicletta. Erano circa le 10,30 di lunedì 8 maggio, i due veicoli camminavano affiancati lungo via Comacina, una strada di transito obbligatoria per chi arriva dalla periferia Nord e quindi da autostrade (in particolare la A) e tangenziali.

Entrambi si dirigono verso il centro città, ma – subito dopo un semaforo – il tir con il suo rimorchio devono svoltare a destra e a quel punto l'impatto diventa quasi inevitabile. L'angolo cieco del tir esclude dalla vista la bicicletta con la donna a bordo.

A raccontarlo è stato lo stesso autista subito dopo lo schianto, ancora sotto choc: "Ho messo la freccia. Non l’ho visto, non so da dove sia spuntato, avevo guardato nello specchietto". E non è difficile credergli, visto che è il terzo caso uguale dall'invio del 2023.

Sempre la stessa dinamica

L'ultimo soltanto lo scorso 20 aprile corso di Porta Vittoria, dove una betoniera ha travolto una ciclista di 39 anni. Cristina Scozia è morta sul colpo. Prima è stata la volta della 38enne Francesca Veronica D’Incà investita in bici in piazzale Loreto. Ma il 2022 non era andato molto meglio: si era concluso con la morte di Silvia Salvarani, un insegnate di yoga uccisa da una betoniera ai bastioni di Porta Nuova.

Non a caso il Consiglio comunale di Milano ha deciso che i mezzi pesanti non potranno più circolare nelle ore diurne, quando il traffico è maggiore, se non provvisti di un dispositivo che monitora i punti ciechi e avverte il conducente, evitando questi incidenti.

Ma nel frattempo che l'iter burocratico del provvedimento va avanti e la decisioni diventi definitiva è morta un'altra persona.