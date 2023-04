Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano: è morta sul colpo Terribile incidente stradale a Milano: una donna di 39 anni si trovava in sella alla sua bici ed è stata investita da una betoniera. È morta sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente stradale oggi, giovedì 20 aprile, a Milano: una donna di 39 anni è stata travolta da una betoniera in corso di Porta Vittoria e precisamente all'incrocio con via Sforza. Nonostante i tentativi di rianimarla portati avanti dagli operatori sanitari del 118, per lei non c'è stato nulla da fare: la donna è infatti morta sul colpo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

La 39enne era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita

Sulla base degli elementi raccolti fino a questo momento, sembrerebbe che la 39enne fosse in sella a una bicicletta quando si è scontrata con la betoniera. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato ed è sceso per capire cosa fosse successo. Una volta allertati i soccorsi, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto.

Il conducente della betoniera è stato trovato in stato di choc

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per la donna, della quale al momento non si conosce l'identità: le ferite che ha riportato erano infatti troppo gravi ed è morta sul colpo. Il conducente della betoniera, invece, è stato trovato in stato di choc ed è stato affidato al personale medico per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo gli investigatori della polizia locale hanno svolto i rilievi: questi saranno necessari non solo per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ma soprattutto accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.