Neonato muore subito dopo il parto a Brescia: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti

Immagine di repertorio

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per cercare di ricostruire con esattezza le circostanze che hanno portato alla morte di un neonato appena dopo il parto avvenuto nell'ospedale di Esine a Brescia. Occorre chiarire se quanto accaduto sia il risultato di un evento accidentale o se ci siano responsabilità da parte dei sanitari. Come da prassi, i magistrati acquisiranno le cartelle cliniche e ascolteranno i sanitari coinvolti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Secondo quanto si apprende, si trattava inizialmente di un parto tranquillo. Tutto stava procedendo in maniera regolare quando all'improvviso la situazione è precipitata. La madre ha avuto complicazioni e subito si è proceduto al trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia per tutte le cure del caso. E sebbene i tempi siano stati celeri e l'intervento tempestivo, tuttavia non si è potuto far altro che constatare il decesso del neonato. Sempre secondo le prime informazioni in circolazione, i sanitari del Civile avrebbero provato a rianimare il neonato a lungo, seguendo tutte le procedure previste nei casi più critici, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

La situazione appare molto delicata e critica, spetta alla Procura di Brescia fare piena luce su quanto accaduto e su eventuali responsabilità da parte di qualcuno.