milano
video suggerito
video suggerito

Neonato muore subito dopo il parto a Brescia: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti

Il parto è avvenuto nell’ospedale di Esine a Brescia, poi trasferimento d’urgenza agli Spedali Civili della città.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Francesca Caporello
19 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per cercare di ricostruire con esattezza le circostanze che hanno portato alla morte di un neonato appena dopo il parto avvenuto nell'ospedale di Esine a Brescia. Occorre chiarire se quanto accaduto sia il risultato di un evento accidentale o se ci siano responsabilità da parte dei sanitari. Come da prassi, i magistrati acquisiranno le cartelle cliniche e ascolteranno i sanitari coinvolti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Secondo quanto si apprende, si trattava inizialmente di un parto tranquillo. Tutto stava procedendo in maniera regolare quando all'improvviso la situazione è precipitata. La madre ha avuto complicazioni e subito si è proceduto al trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia per tutte le cure del caso. E sebbene i tempi siano stati celeri e l'intervento tempestivo, tuttavia non si è potuto far altro che constatare il decesso del neonato. Sempre secondo le prime informazioni in circolazione, i sanitari del Civile avrebbero provato a rianimare il neonato a lungo, seguendo tutte le procedure previste nei casi più critici, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

La situazione appare molto delicata e critica, spetta alla Procura di Brescia fare piena luce su quanto accaduto e su eventuali responsabilità da parte di qualcuno.

Cronaca
19 CONDIVISIONI
Immagine
La società di Davide Lacerenza fallisce, ma i dipendenti aspettano ancora 100mila euro di risarcimento
Stefania Nobile: "Con Lacerenza è finita perché ho trovato una donna nel nostro letto"
Intervista a Stefania Nobile: "Io le escort le picchiavo, prego Madre Teresa per Davide"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views