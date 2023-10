“Nella cassaforte dell’hotel non ci sono più i miei gioielli da 700mila euro”: turista denuncia il furto Una donna di 77 anni e residente a Montecarlo ha denunciato di essere stata vittima di un furto mentre si trovava in un lussuoso hotel di Milano: “Ho messo i miei gioielli da 700mila euro nella cassaforte e non li ho più trovati”.

A cura di Giorgia Venturini

Un furto da 700mila euro. È quanto ha denunciato una donna di 77 anni durante il suo soggiorno in un hotel di lusso di Milano. Stando al racconto della donna, residente a Montecarlo ma per qualche giorno in visita nel capoluogo lombardo, i gioielli li aveva custodi nella cassaforte di sicurezza della suite dove era arrivata lo scorso martedì. Quando però sabato ha rifatto le valige per tornare a casa ha aperto la cassaforte e l'ha trovata vuota. La donna in un primo momento ha pensato di essersi confusa e di aver lasciato in realtà i suoi preziosi gioielli a Montecarlo ma quando anche lì non li ha trovati ha lanciato l'allarme.

Avviate le indagini dei carabinieri

Dove siano finiti i gioielli da 700mila euro è un mistero che dovranno risolvere i carabinieri della compagnia di Duomo allertati ieri domenica 29 ottobre. La donna, senza alcun dubbio ora, ha raccontato loro della cassaforte: i gioielli non sarebbero stati usati dalla donna mentre si trovava a Milano. Dove sono finiti? Se fossero stati rubati, chi sarebbe il colpevole? I militari stanno ascoltando alcuni testimoni e primi tra tutti i titolari del lussuoso albergo per capire chi potrebbe aver avuto accesso alla cassaforte.

Anziana di 94 anni riesce a cacciare il ladro da casa

Soli pochi giorni fa invece una 94enne è riuscita a sventare un tentativo di furto che stava avvenendo in casa sua ai danni di un parente. L'anziana, che vive in una villa nel quartiere Bobbiate di Varese, ha smascherato un 35enne che si era introdotto fingendosi un tecnico dell'acquedotto con l'intento di rubare i gioielli. Il ladro quando aveva aperto il rubinetto ha fatto scoppiare un petardo e ha usato uno strano spray nella casa del parente dell'anziana al piano di sotto. Questo, intontito dal fumo e dello scoppio, ha detto che nelle tubature c'era mercurio e che quindi doveva andare a prendere i gioielli e metterli nel frigo, altrimenti ne sarebbero stati contaminati. Il ladro si era fatto accompagnare anche al piano di sopra dall'anziana signora: la donna ha capito che era in corso una truffa e ha allontanato il ladro a mani vuote dalle loro abitazioni.