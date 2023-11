Denuncia il furto di gioielli da 700mila euro in hotel a Milano, poi li ritrova a casa: “Mi ero sbagliata” Aveva denunciato il furto di 700mila euro di gioielli, spariti dalla cassaforte di un hotel in via Manzoni a Milano. Ma i preziosi erano semplicemente rimasti a casa. “Scusate, è stato un errore”

Prima lo scandalo. "Dalla cassaforte dell'hotel sono spariti tutti i miei gioielli", aveva denunciato una facoltosa turista con residenza a Montecarlo, in visita nel Quadrilatero della Moda milanese. "Valgono 700mila euro".

Poi, una volta finita la vacanza meneghina, il colpo di scena. Anelli, collane e diamanti erano semplicemente rimasti a casa. "Scusate, mi sono sbagliata", la telefonata ai Carabinieri della compagnia del Duomo.

Può capitare? Chissà. Nel frattempo erano scattate le verifiche degli investigatori, del personale dell'albergo e della sicurezza, con tanto di interrogatori e indagini di ogni genere: i camerieri messi sotto torchio, la suite di lusso setacciata da cima a fondo, le telecamere di sorveglianza esaminate con cura. Niente da fare.

I gioielli, come per magia, sono apparsi dopo pochi giorni: erano in una delle residenze della signora, in Grecia. La trousse che custodiva i preziosi era sempre rimasta lì, lontana centinaia di chilometri dalla cassaforte dell'albergo milanese. "Li ho ritrovati", l'ammissione ai militari italiani per ritirare la denuncia. "Scusate, è stato un errore". Una svista sicuramente non da poco.