Turista derubata delle valigie sul treno: dentro c’erano gioielli del valore di 130mila euro Una turista è stata derubata dei bagagli mentre viaggiava da Venezia a Milano su un treno dell’alta velocità. Per il furto sono state denunciate tre giovani donne con precedenti analoghi e già raggiunte dal provvedimento del foglio di via.

A cura di Fabio Pellaco

Un treno dell’alta velocità nella stazione di Milano Centrale

Tre giovani donne sono state denunciate per aver rubato le valigie di una turista a bordo del treno ad alta velocità Venezia-Milano. Una volta arrivata alla stazione Centrale del capoluogo lombardo si è accorta che i suoi bagagli erano scomparsi: all'interno erano contenuti gioielli per un valore di circa 130mila euro. Le tre donne dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Turista derubata delle valigie a bordo del treno

La donna era salita a bordo del treno dell'alta velocità nella stazione di Venezia Santa Lucia per recarsi a Milano. Prima di sedersi al suo posto aveva posizionato i bagagli nelle apposite cappelliere. Solamente una volta arrivata a destinazione, al momento di scendere dalla carrozza, si è accorta che le sue valigie erano sparite.

Immediatamente la donna si è diretta negli Uffici della Polizia Ferroviaria della stazione di Milano Centrale per denunciare l'accaduto. All'interno dei bagagli erano custoditi diversi gioielli per un valore totale che si aggira intorno ai 130mila euro. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Le donne hanno violato il foglio di via

Nei giorni scorsi il personale la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer del Veneto ha identificato e denunciato tre giovani donne. Erano già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio ed erano state raggiunte del provvedimento del foglio di via firmato dal Questore di Venezia.

Sono accusate di furto aggravato in concorso e di non aver rispettato l'obbligo di allontanarsi dal capoluogo veneziano. Le indagini della Polizia Ferroviaria hanno permesso di risalire alle responsabili del furto grazie all'ausilio delle immagini di videosorveglianza che hanno permesso di individuare "gravi indizi di colpevolezza" a loro carico.