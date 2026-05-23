Vendono gasolio a prezzo stracciato in un cortile di Besnate, guadagno da oltre 270mila euro: tre indagati

Il presunto traffico illegale di carburante si sarebbe tenuto in un cortile di Besnate (Varese). In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18mila litri di carburante agricolo, per un valore complessivo superiore a 270 mila euro.

Foto di repertorio

Tre uomini sono stati denunciati e indagati con l'accusa di aver messo in piedi un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva. Secondo quanto si apprende avrebbero rivenduto il carburante a prezzi stracciati, nettamente inferiori a quelli di mercato.

L'inchiesta della Procura di Busto Arsizio, condotta insieme alla Guardia di Finanza, è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.

Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, i tre uomini coinvolti sarebbero un agente di commercio di Gallarate che avrebbe ordinato forniture di gasolio agricolo agevolato intestandole anche a soggetti ignari o irreperibili che ovviamente non pagavano; il gestore di un'azienda di trasporti di Cassano Magnago, che si sarebbe occupato della logistica, e il proprietario dell'area che avrebbe messo a disposizione il sito utilizzato per la vendita abusiva.

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In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18mila litri di carburante agricolo, per un valore complessivo superiore a 270mila euro.