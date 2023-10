Sottrae 700mila euro a 20 inquilini: arrestato amministratore di condominio Un amministratore di condominio ha sottratto 700mila euro a 20 condomini in tutto nel giro di 8 anni: dallo scorso 26 settembre è agli arresti domiciliari.

A cura di Giorgia Venturini

Dovrà difendersi dall'accusa di appropriazione indebita l'amministratore di condomini in Brianza e a Como. Stando a quanto emerso dalla indagini, l'uomo aveva sottratto 700mila euro a 20 condomini in tutto. L'intera cifra ora è sotto sequestro preventivo, mentre l'uomo – come riporta Monza Today – dallo scorso 26 settembre è ai domiciliari. L'arresto è stato eseguito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ed è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Monza.

Le denunce e le indagini delle Fiamme Gialle

I finanzieri avevano avviato le indagini dopo che diversi professionisti avevano presentato diverse denunce nella quali facevano presente ammanchi ingiustificati e in alcuni casi una falsa rappresentazione delle situazioni condominiali ereditate. Nel 2021 il cambio di amministratore in un condominio comasco aveva fatto uscire tutti i sospetti. Da qui si è risalito al vecchio amministratore: dagli accertamenti è emerso che ha sottratto soldi da 20 condomini in 8 anni.

Le Fiamme Gialle spiegano nel dettaglio che "il professionista avrebbe drenato dai conti correnti dei condomini amministrati quasi 700mila euro, attraverso trasferimenti di denaro diretti su propri rapporti bancari, ingiustificati prelevamenti di contante e disposizioni di pagamento a favore di soggetti terzi estranei".