Nascondono milioni di euro in giardino: la Procura chiede 9 anni di carcere per Giuliano e Silvia Rossini Giuliano Rossini e Silvia Fornari sono ritenuti al vertice di un’associazione per delinquere che emetteva fatture false per operazioni inesistenti. Alla coppia erano stati sequestrati circa 15 milioni di euro nascosti in vari punti della casa. In tutto erano 27 le persone indagate.

A cura di Enrico Spaccini

Giuliano Rossini e Silvia Fornari, accanto ai soldi nascosi nel giardino

Il sostituto procuratore Claudia Passalacqua ha chiesto nove anni di carcere per Giuliano Rossini (46 anni) e Silvia Fornari (40). Marito e moglie di casa tra Brione e Gussago nel Bresciano, sono ritenuti dalla Procura promotori di un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, attorno a loro agivano in tutto 27 persone. Tutte finite sotto indagine, avrebbero dato vita o gestito ditte e società utilizzate per l'emissione delle fatture a copertura degli acquisti di materiale ferroso e non ferroso in nero.

Questo tipo di attività avrebbe fruttato a Rossini e Fornari un notevole patrimonio in contanti. A fine dell'estate del 2022, i carabinieri e la guardia di finanza trovarono 8 milioni di euro nascosti sottoterra nel loro giardino. Altri 6, poi, furono trovati in diversi nascondigli all'interno della casa loro e dei più stretti congiunti. In totale, ammonterebbero a 93 milioni le imposte non pagate,

Le pene chieste per gli altri indagati

Per quanto riguarda il figlio della coppia, Emanuele Rossini, e la sorella della donna, Marta Fornari, il pm ha chiesto 6 anni di reclusione in quanto ritenuti semplici partecipi. La stessa pena è stata chiesta per Giuliano Carlo Paganotti.

Quattro anni di carcere sono stati chiesti per Marco Pesenti. Di poco inferiore è la pena chiesta per Michele Logiudice, al quale è stata riconosciuta l'intenzione di versare 100mila euro al Fisco e altre generiche equivalenti alle aggravanti che portano il totale a 3 anni e 8 mesi. Federico Boschetto, invece, dovrebbe scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione e pagare una multa da 10mila euro, mentre per Gianluca Dolci si parla di 3 anni di carcere.