Nasconde la cocaina nella mascherina, ma viene scoperto: sequestrata droga e 5mila euro in contanti Un uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che è stato trovato con diversi involucri di cocaina nascosti nella mascherina chirurgica.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva nascosto la cocaina all'interno di una mascherina chirurgica probabilmente per provare a sfuggire ai controlli dei carabinieri. Un tentativo che però non ha funzionato: i militari, durante la perquisizione, sono stati aiutati dal cane "Harry" che ha permesso di trovare le sostanze stupefacenti. Anche durante la perquisizione in casa, è stata trovata altra droga e sono stati trovati anche circa cinquemila euro in contanti.

La cocaina nascosta in due mascherine chirurgiche

La persona arrestata è un uomo di cinquant'anni che sarebbe residente a Bovisio Masciago, comune in provincia di Monza e Brianza. Dagli accertamenti dei militari, è stato possibile scoprire che aveva nascosto otto grammi di cocaina divisi in altrettanti involucri cucendo due mascherine chirurgiche e sovrapponendole una sull'altra. Avrebbe poi ceduto le singole dosi ai suoi clienti facendole passare attraverso un piccolo foro, che avrebbe ricavato sempre tra le due mascherine, e lasciando i dispositivi di protezione sempre addosso. Visto il ritrovamento delle sostanze stupefacenti, i militari hanno così proceduto con la perquisizione nella sua abitazione.

La droga trovata in casa insieme a cinquemila euro in contanti

I militari della compagnia di Varedo, insieme al cane Harry, hanno poi trovato in casa altri dieci grammi di cocaina e cinquemila euro in contanti che probabilmente, secondo i carabinieri, sono proventi dell'attività illecita. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e portato al carcere di Monza. È stato poi sottoposto al processo per direttissima come disposto dal sostituto procuratore di turno.