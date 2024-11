video suggerito

Nasconde chili di esplosivi artigianali nell’auto, arrestato 21enne: “Lo faccio per arrotondare lo stipendio” I finanzieri di Milano hanno scovato un vero e proprio laboratorio casalingo, dove un impiegato 21enne produceva e confezionava gli esplosivi. È stato arrestato con on le accuse di detenzione e porto di materiale esplosivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un piccolo arsenale di esplosivi artigianali pronti per essere venduti in occasione delle feste invernali. Lo hanno trovato lo scorso martedì 19 novembre i finanzieri della Fiamme Gialle di Milano nell'auto di un ragazzo di 21 anni, che nascondeva nel bagagliaio 104 candelotti e 50 "cipolle".

"Lo faccio per arrotondare lo stipendio", ha spiegato il giovane, impiegato in un'azienda cittadina. "Li vendo in vista del Natale e del Capodanno". È stato arrestato con le accuse di detenzione e porto di materiale esplosivo, e vera presto interrogato dal gip Silvia Perrucci.

L’inchiesta delle Fiamme Gialle è iniziata a seguito di un’analisi dei siti internet dedicati alla vendita di fuochi di artificio e botti ritenuti illegali: così il giovane è stato individuato e seguito dalle forze dell'ordine, che l'hanno fermato mentre effettuava una consegna e perquisito.

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo dei finanzieri, il 21enne aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento degli esplosivi. Qui, nei pressi dell'abitazione del giovane impiegato, sono state rinvenute sostanze chimiche come alluminio in polvere e nitrato di potassio, così come rotoli di carta, micce e bilancini di precisione.